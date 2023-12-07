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Madarator
Су-35 из кортежа Путина удивили авиационный мир выдающимися характеристиками
Мало какой самолёт-истребитель способен повторить такое

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   Пока в западных СМИ озадаченно зафиксировали, что так называемая международная «изоляция» Владимира Путина, не более чем фикция в головах местных политиков из союзного крыла США, о чём недвусмысленно намекнули федеральному президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру во время его последнего визита в Абу-Даби, когда оный был вынужден соблюдать строгий дипломатический протокол, дожидаясь целых полчаса делегации встречающей стороны. А вот российскому президенту Владимиру Путину в ОАЭ рады со всем восточным гостеприимством и щедростью, когда обычный официальный видит обставили с невиданной помпой: в небе F-16 (на самом деле итальянские учебные самолёты Aermacchi MB-339) рисовали российский флаг, а на земле всю дорогу из аэропорта ко дворцу местного правителя Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна стоял почётный караул.


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Источник фото: warriors.fandom.com


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   Но не меньше восточных почестей авиационных экспертов удивил воздушный эскорт российского лидера, состоящего из звена Су-35. Причем истребители поколения 4++ смогли без посадки и дозаправки проследовать из России до ОАЭ. Что по мнению блогера FighterBomber, является ни чем иным, как своеобразным рекордом, так как пока никакой в мире не решится повторить такой удалённый полёт, как без дозаправки в воздухе, так и без дополнительных топливных баков. А это чуть более 3700 километров. Но для обеспечения воздушной безопасности даже в жертву дальности полёта истребители не остались без вооружения, неся на внешних подвесах дальнобойные ракеты Р-73 и Р-77 для защиты от авиации предполагаемого противника.

#су-35 #су-35с #fighterbomber #воздушный кортеж владимира путина #путин в оаэ
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