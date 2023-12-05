То самое, чего опасался спикер ВСУ Игнат

Кажется слова спикера Воздушных сил украинской армии Юрия Игната о том, что российская армия стала вместо 10-ка ударов бомбами УМПК с модулями планирования и коррекции, использовать в сутки уже до 100 таких «разумных» боеприпасов, стали подтверждаться документально. В мировой Сети благодаря блогеру Fighterbomber появилось видео-доказательство, где экипаж многофункционального истребителя ВКС РФ осуществил одновременный сброс 4-х умных бомб ФАБ-500 в направлении украинских позиций с безопасного расстояния для себя.

Бомбардировщик Су-34 вдвое увеличил свой боезапас модернизированных авиационных снарядов ФАБ-500, атаковав 4-мя «умными бомбами», способными самостоятельно двигаться на многие десятки километров военные объекты ВСУ.

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Источник фото: info.sibnet.ru







Так бомбы-планеры стали тем самым неприятным «сюрпризом», которые не нравятся ВСУ. Причем таких бомб вместо 2-х в более ранние периоды во время одного текущего воздушного вылета стало 4-е.









ФАБ-500. Источник фото: vpk.name







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Следующим логичным шагом будет возможность использовать сразу 6 умных планирующих боеприпасов, что кратно повысит возможности в грядущих наступлениях наземных сил, когда поддержка с воздуха поможет прорвать украинские позиции и без того хлипкие из-за несвоевременного приказа Владимира Зеленского переходить к общей обороне на всём протяжении ЛБС. Ведь до минувшего «ноября» считалось, что нет другой цели, как взять и выйти к побережью Азовского моря или по крайней мере занять промежуточный узловой пункт Токмак. А запасной «План Б» не рассматривался в принципе, ведь «не может» же армия, подготовленная по стандартам НАТО западными инструкторами с «передовой» тактикой, взять и проиграть «устаревшей» армии России, воспитанной на полевых уставах СССР с её «ржавыми» ракетами и танками. А оно вон как вышло.