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Издание The New York Times утверждает, что в первый день очередного палестино-израильского конфликта 7 октября бое подразделение ХАМАС смогло запустить ракету с территории Газа, достигшую секретной базы где по одному из предположений должны находиться ракеты-носители ядерного вооружения официального Иерусалима.
Согласно израильскому анонимному источнику, такое оружие может быть расположено на военной базе «Сдот-Миха», выбранной для такой миссии из-за своего выгодного географического расположения в центральной части еврейского государства. Причем в подтверждение слов неназванного информатора военные обозреватели американского издания разместили спутниковую карту последствий ракетной атаки, выполненной в первой трети октября.
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Источник фото: en.wikipedia.org
Согласно ученому из США Хансу Кристенсену, всего ЦАХАЛ может располагать до 50ПУ «Иерихон» способных к интеграции ядерного блока на каждую из ракет.
По данным всё тех же анонимных источников, удары палестинской ракеты оказались бесполезны, так как носители ядерного оружия не пострадали, надёжно спрятанные в другом месте. И возможно этим местом был засекреченный подземный бункер хранения.
Вместе с тем военно-политическое руководство Израиля всячески отрицает о наличии средств доставки ядерного оружия в каком бы то ни было виде. Хотя по одной из недоказанных версий, оружейные инженеры республики продвинулись в создании ракетного вооружения, способного долететь до другого континента с головной частью из трёх боеголовок, способных маневрировать и уклоняться от средств перехвата.