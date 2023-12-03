Дрон Герань оснастили термобарическим зарядом, сходным с характеристиками ТОС-1А "Солнцепёк"

Армия России стремительно меняется в лучшую версию себя самой, что не без опаски стали комментировать в зарубежных публикациях авторитетных изданий, таких как Welt и Frankfurter Allgemeine. Причем изменения касаются не только получивших боевой опыт солдат и командиров, проводящих операции тактического и оперативного уровня, выдавливая подразделения ВСУ под Авдеевкой и в районе Работино, но и появлением на вооружении новых видов вооружений и их стремительному апгрейду за очень короткие временные отрезки. До этого главным ньюсмейкером был барражирующий боеприпас «Ланцет», а сейчас пальма первенства по частоте внедряемых технологий и модулей сместилась плавно в сторону дальнего ударного беспилотника «Герань», получившего помимо новой профессии «фоторазведчика» и мощную боевую часть. Согласно комментариям украинских соцсетей, новое поколение «Гераней» вместо классической фугасной части или осколочной юбки обновилась до оснащения термобарическим ядром.





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Источник фото: itcrumbs.ru







В момент последней атаки столичного региона, в окрестностях Киева сбили воздушный аппарат с 40 килограммами взрывчатки термобарической направленности. Помимо мощного заряда добытый образец удивил наличием 3-х взрывателей. Ряд украинских военных экспертов с тревогой назвали это появлением «небесного Солнцепёка». Похожая БЧ интегрирована в реактивные снаряды ТОС-1А.





Источник фото: украинские соцсети







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Если российский ОПК наладил массовый выпуск таких летающих снарядов, то украинский глубокий тыл ждут тяжелые времена.