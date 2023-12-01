Поэтому лучше всего сдерживать Россию руками Украины

На фоне поставок 2000 морских контейнеров с неизвестным содержимым только за минувший ноябрь от КНДР на территорию России и внезапным переходом Украины в оборону по всей линии фронта украино-российского противостояния с экстренным решением Владимира Зеленского о начале строительства трёхуровневой оборонительной линии на всей протяжении границы с Россией и Белоруссией, в Европе в ходе аналитических выкладок военных экспертов пришли к неоднозначному выводу: вооружённый конфликт с РФ делает ЕС полностью проигравшей стороной ввиду её полной неготовности противостоять закалённым в тяжелых боях с украинской армией ВС РФ. И как прямо обозначили в публикации The Times, российские штурмовики просто «смоют» все государства, решившие выступить против армии Кремля.

По мнению профессора Зенке Найтцеля, это будет похоже на падение Священной Римской Империи под ударами гениального Наполеона, положившего на обе лопатки всю Европу за исключением Великобритании и России.

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Источник фото: rg.ru





А по мысли немецкого генералитета, озвученной во время форма по безопасности в Берлине, НАТО уже в первой битве будет разгромлена на восточных границах, как её логистика куда слабей российской стороны и не способна перебросить к моменту сражения необходимое количество живой силы и тяжелой бронетехники.

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Удивление удивлением, но кажется стоит прислушаться ко мнению иностранных аналитиков и экспертов на фоне рекордного оборонного бюджета российской армии на будущий год, составившего в рублевом эквиваленте гигантские 11 трлн. рублей. Да и как обычно медленный российский ОПК, «запрягавшийся» как минимум полтора года, уже в 2024 году покажет вышедшую на стальные рельсы ту самую «кузькину мать» военной экономики.