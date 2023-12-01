Только подождите до предполагаемого релиза 5 лет

Некоторые технические характеристики игровой консоли будущего поколения стали известны уже сейчас, хотя один из флагманов индустрии цифровых развлечений должен появиться в открытой продаже только через 4-5 лет на рубеже 2027-2028 годов. Речь идёт о PlayStation 6, в потенциале своём способной сделать некий мини-технический переворот.

По инсайдерской информации портала WCCFTech, PS6 впервые в своей истории обзаведется тем самым искусственным интеллектом, благодаря чему программные игровые новинки станут интерактивными и погружающими в игровой процесс на куда более высоком уровне, чем предшествующая модель консоли в виде PS5.

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Любителям аппаратного экстаза следует восторгаться куда более возросшими возможностями повышенного кэша, когда программисты могут задать темп вычислениям и нагрузкам в паре CPU и GPU. Почему это так важно? Потому что наиболее вероятно будет совершён скачок в технологичности памяти, когда в образец аппаратно-программных достижений корпорации Sony интегрируют память GDDR7. Но это всего лишь слухи из индустрии.

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Планируется и ввести в игровой процесс так называемую трассировку лучей для эффекта той самой реалистичности.