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Madarator
Будущая PlayStation 6 обзаведется интеграцией ИИ и продвинутой памятью GDDR7
Только подождите до предполагаемого релиза 5 лет

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   Некоторые технические характеристики игровой консоли будущего поколения стали известны уже сейчас, хотя один из флагманов индустрии цифровых развлечений должен появиться в открытой продаже только через 4-5 лет на рубеже 2027-2028 годов. Речь идёт о PlayStation 6, в потенциале своём способной сделать некий мини-технический переворот.

   По инсайдерской информации портала WCCFTech, PS6 впервые в своей истории обзаведется тем самым искусственным интеллектом, благодаря чему программные игровые новинки станут интерактивными и погружающими в игровой процесс на куда более высоком уровне, чем предшествующая модель консоли в виде PS5.

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Источник фото:


   Любителям аппаратного экстаза следует восторгаться куда более возросшими возможностями повышенного кэша, когда программисты могут задать темп вычислениям и нагрузкам в паре CPU и GPU. Почему это так важно? Потому что наиболее вероятно будет совершён скачок в технологичности памяти, когда в образец аппаратно-программных достижений корпорации Sony интегрируют память GDDR7. Но это всего лишь слухи из индустрии.

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   Планируется и ввести в игровой процесс так называемую трассировку лучей для эффекта той самой реалистичности.

#gddr7 #playstation 6 #ии в играх
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