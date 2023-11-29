Но считать ли тогда успехом 6-месячные бои за взятие нескольких сёл?

Перед заседанием совета НАТО–Украина самый главный дипломат Киева Дмитрий Кулеба заявил, что есть только одна сильнейшая армия в Европе, и это — украинская армия.

Следовательно, Европа полностью неспособна обеспечить даже свою собственную защиту, если в этом архиважном мероприятии не примет участие та самая сильнейшая армия европейского континента, под которой украинский министр иностранных дел подразумевал ВСУ. По Кулебе, противостояние с российской армией на полях СВО возвели украинскую армию в статус самой опытной и закалённой, если не во всем мире, то в ЕС уж точно.

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Источник фото: gazeta.ru





Правда слова высокопоставленного спикера весьма расходятся с тяжелой реальностью для официального Киева. Ведь публично и громогласно было озвучено с высоких мировых трибун в Европе и в США, и на внутренней политической арене Украины, что целью так называемого контрнаступления ВСУ в летне-осенний период должен был стать выход к берегам Азовского моря, в худшем случае занятие важного узлового центра как Токмак. Но что по итогу получилось, прекрасно известно стало в конце ноября, когда итогом неудачных наступательных действий весь мир облетели кадры с массово горящими «самыми лучшими танками» Leopard где-то под Работино. Получается украинский Генштаб сточил закалённые в более ранних боях ударные части о российскую оборону и получил несколько мелких сёл. Того ли хотел господин Зеленский, задаются риторическим вопросом многочисленные публикации западной прессы.

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Но вот в самых свежих публикациях авторитетных изданий видится совсем другая картина: согласно материалу The Wall Street Journal, эта зима может стать самой последней для ВСУ, во всех смыслах этого слова: задержки с поставками столь необходимой военной помощи от западных стран и одновременное развертывание всей мощи военной промышленности России, делают подобное предсказание пугающим и вероятным для исполнения.