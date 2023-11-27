Причем порой платить приходится и за эвакуацию с поля боя и за не попадание на передовую

Разочарование и недовольство высшими офицерами, правительством и верховным лидером Зеленским, вынуждает украинских бойцов терять веру в страну и в её «поводырей». О непростом душевном грузе военнослужащих ВСУ написали в авторитетном немецком Bild.

Солдаты украинской армии ставят в упрёк своим генералам отсутствие планов и полное пренебрежение линиями связи между держащими по соседству оборону или направления наступающих ударов подразделений.

реклама

По словам воевавших, каждая группа действует, словно рядом с ними пустое, незаполненное соседними такими же группами ВСУ пространство. Одни наступают, другие сидят в обороне, третьи же и вовсе могут уйти вглубь, на запасные позиции. Такое ощущение, что батальоны «воюют сами за себя». Ситуация доходит до того, что отряды просто конкурируют с друг другом.





Источник фото: tvc.ru





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Дальше «выставляются» претензии правительству, занятому всем, кроме того, что бы помогать действующим на передовой солдатам и младшим офицерам. Абсурд становится нормой, когда что бы выжить, но не спастись от огня «той стороны», военнослужащие за свои личные сбережения покупают амуницию, еду и питье, арендуют транспорт. И если машины, которые принадлежат государству, ломаются, то и чинить их приходится за деньги солдат. А куда же девается вся масштабная западная помощь, направленная киевским чиновникам, риторически вопрошает один из опрошенных. Так же есть общеотрядное мнение, что за все необходимое по ту сторону линии соприкосновения платит российское государство, а украинцы рядом с ЛБС вынуждены сами всё организовать. Так за кого или что они воюют, уже задаётся корреспондент Bild.