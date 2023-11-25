Гладко было на бумаге, да забыли про овраги — а по ним летать

Попытки добиться превосходства на полях сражений высокоточными дальнобойными ракетами и дорогостоящими дронами современных западных образцов потерпели полный провал из-за использования российскими подразделениями эффективных полевых комплексов РЭБ. Всё это касается, как копеечных дронов ВСУ, собираемых на коленке из комплектующих, продаваемых на всемирной онлайн-площадке Aliexpress, до самых современных версий ракет британо-французских SCALP/Storm Shadow, американских HIMARS, GMLRS, снарядов Excalibur и умных бомб с комплексами планирования и коррекции JDAM-ER. О негативном восходящем тренде успешного применения на полях сражений самых современных образцов РЭБ против большого количества западного передового вооружения написали публикацию в The Economist.





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Источник фото: РИА Новости







Согласно информации обозревателей издания, американские РСЗО Хаймарс, используя высокоточные ракеты GMLRS, просто обстреливают небесное "молоко", вместо уничтожения российских бункеров и стоянки вертолетов и другой дорогостоящей техники. Все эти западные штучки устрашения оказались бесполезными игрушками для российских нейросетей, вполне вероятно применяемых в работе с электронной начинкой российских РЭБ. Но даже если насчёт ИИ в электронных глушилках россиян это просто умелая дезинформация, нельзя исключать такого простого факта, что ВС РФ используя форпосты РЭБ установок, просто взяли и победили ВСУ, а вместе с ним и конструкторские бюро НАТО по части "битвы беспилотников", просто перехватывая сверхсекретные образцы ударных дронов стран-членов североатлантического Альянса, а потом с довольной улыбкой изучающих перспективные вооружения где-то в секретной лаборатории в Сибири или в Москве. Разве этого хотели западные аналитики?





Источник фото: trud.ru







Между тем электронные "пушки" россиян делают бесполезной безделушкой системы наведения ракет или разрывают связь между БПЛА и оператором, о чем военные эксперты рассказали членам редакции журнала. После того как такой дрон стал объектом воздействия мощного излучения, его информационная управляющая система отказывает, а сам он просто бесцельно парит, пока батарея не сядет, а топливо не закончится. Дальше ждёт столкновение с землёй.

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С журналистами издания солидарен и украинский экс-генерал Сергей Кривонос, назвавший российские РЭБ невероятными.