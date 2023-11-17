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Madarator
ВСУ впервые применили испанский боевой дрон Columba, способный пробить полметра бетона
Хотели атаковать — а получается поделились секретными технологиями

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   Операторы ВСУ использовали для нападения на Смоленскую область барражирующий боеприпас из Испании, способный проникнуть через полметра армированного бетона. 

   Летательный аппарат представляет собой беспилотную конструкцию в форме "летающего крыла" и способную пролететь до 300 километров со средней скоростью в 100 км/ч. Дрон атакует только стационарные объекты, имеющие базовые координаты, вбиваемые в "путевой лист" устройства. Далее к введенным цифрам аппарат следует по GPS и инерциальной системе.

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Источник фото: riamo.ru


    То, что атаковало Смоленский регион, помимо бетонобойного наполнителя с кумулятивными свойствами, было оснащено американской взрывчаткой типа C-4 с массой в 1 килограмм, необходимой для усиления поражающих свойств общей конструкции. У дрона была цель нанести поражение с воздуха особо важной цели.

   Но высокие боевые свойства с лихвой были нивелированы высококачественными система РЭБ российского образца: при подлете к объекту электронные мозги беспилотника были перегружены и "обескуражены", а сам БПЛА был безопасно посажен. После чего удачные инженерные решения уже послужат российской армии, в частности, будут освоены отечественными инженерами-конструкторами ВПК.

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   Между тем как рассказал руководитель Музея войск ПВО Юрий Кнутов, сам в бытность свою старшим офицером в действующей армии РФ, главная ошибка украинских операторов была в том, что их командование предполагало, что иные частоты управления и иная электроника станет сюрпризом для пользователей российских РЭБ-установок. Но как оказалось, сюрприза не вышло от слова совсем.

#columba #бетонобойный дрон #дрон с кумулятивной боевой частью #испанские бпла
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