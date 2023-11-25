А кто-то до сих пор на Украине верит в российские деревянные танки и ржавые ракеты

Управление ВСУ на передовой серьёзно нарушено из-за стойкого негативного воздействия средств радиоэлектронной борьбы, используемых российскими силами. И это большая проблема, требующая серьёзного отношения со стороны украинского Генштаба в самой краткосрочной перспективе. Иначе последствия замалчивания такой проблемы могут "клюнуть" командование ВСУ в самый ненужный момент и принести много бед. Такой восходящий тренд на полях сражений украино-российского противостояния заметил Сергей Кривонос, в свое время дослужившийся до звания генерал-майора в украинской армии.

По словам высшего офицера, российские комплексы радиоэлектронной борьбы показывают просто невероятный уровень доминации на полях сражений, о чем заявил в эфире YouTube-канала "Курбанова LIVE". Причем их эффективность срывает все попытки создать устойчивое и надёжное командование передовыми украинскими отрядами вблизи передовой, в особенности при активных боевых действиях "за ленточкой".

реклама





Источник фото: рбк.ру





Радиоволны россиян со станций РЭБ просто "раскурочивают" беспроводные линии коммуникации между группами ВСУ и их предводителями из стана старших офицеров. Разумеется это всё крайне отрицательно сказывается при проведении войсковых операций, не давая чётких команд и плана действий, как действовать в быстро меняющейся фронтовой обстановке.

К тому же, если российская армия не сидит в окопах, то она сама переходит в наступление, просто закидывая армадами своих FPV-дронов украинские позиции, нанося существенный урон.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как быть в такой ситуации, бывший командующий украинским спецназом ответа не дал.