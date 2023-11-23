Разведывательные службы россиян в зоне СВО работают всё лучше и лучше

На второй год российской спецоперации на Украине командование ВВС ВСУ стало забывать, что проводить совещания вне хорошо укрепленного подземного бункера рядом с линией соприкосновения — очень плохая идея, и из-за своего "молодцеватого" бахвальства и необоснованных надежд, что пронесёт, и дождалось точного попадания российской ракеты. Такой случай произошел в Николаевской области, когда в момент прибытия в воздушную гавань Вознесенска старших офицеров туда срочно, как по звонку, попал реактивный снаряд. По данным ТГ-канала "Военное обозрение", сооружениям на аэродроме нанесен существенный ущерб, а из строя с тяжелыми повреждениями выведены от двух боевых воздушных аппаратов, включая Ми-24 — ударный вертолёт украинских сил.





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Ми-24 ВСУ. Источник фото: дзен-канал "О войне написано не все…"







Вторым атакованным оказался аэропорт на территории Кривого Рога, куда для нарушения нормальной работы местной системы ПВО было нанесено огневое поражение. По результату удара украинская армия лишилась действующего радара ЗРК, из-за чего бесполезными оказались пусковые установки с зенитными ракетами, которые не могут работать без антенны обнаружения и подсветки цели.

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Интересный факт: именно в Криворожской международной воздушной гавани рядом с Новолозоваткой по причине её близости к линии соприкосновения , был накрыт ряд украинских самолетов даже не ракетами, а долетающими до этого региона дальнобойными версиями барражирующих боеприпасов "Ланцет". Что и без того добавило украинским ВС ВСУ новой головной боли из-за явного дефицита военной авиации.