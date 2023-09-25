Комбинированная атака позволила перегрузить местное ПВО и уничтожила наемников, персонал и западные ракеты

Ракетный удар по военному аэродрому в Долгинцево оказался донельзя результативным: неожиданная ночная атака нанесла урон живой силе, среди которой было множество иностранных наемников, так и вызвала массированную детонация арсенала, размещённого в воздушной гавани.

Известно, что на криворожском аэродроме базировались МиГ-29 и Су-24М. Именно два этих типа самолетов в ходе модернизации, выполненной западными оружейными специалистами, способны применять британские крылатые ракеты малой заметности Storm Shadow и их французские аналоги SCALP.

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Источник фото: rg.ru







По сообщениям турецких масс-медиа, после ночного массированного прилета по военному объекту Долгинцево в базу пропавших без вести внесены не менее 120 человек. Среди которых оказалось достаточное количество действующих специалистов НАТО, не успевших спрятаться и очутившихся под завалами в строениях на территории аэродрома и рядом с ним. А поисково-спасательные операции невозможно провести до окончания периода детонации и мощных взрывов в округе базы.





Источник фото: topwar.ru







Результативность атаки стала возможной благодаря выбранной тактике так называемой комбинированной атаки, когда одновременно используются смешанные налеты ударных дронов, истощающих локальные установки ПВО, а немного спустя после появления дронов-камикадзе "Герань-2" в воздухе материализуются высокоскоростные крылатые ракеты, окончательно добивающие военную цель.

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Помимо урона в живой силе и взрыву складов, получила повреждения взлетно-посадочная полоса и часть авиационной техники, количество которой уточняется.