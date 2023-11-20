Ранее такие танки командование ВСУ берегло и использовать хотело только для прорыва

Грозящее окружением украинскому гарнизону в Авдеевке положение заставило Генштаб ВСУ ввести в бой Leopard к северу от донбасского города. О крайне непростой ситуации для обороняющейся группировки ВСУ решило написать "Военное обозрение".

По его данным, малочисленное количество Леопардов выдвинулись к селу Степовое ночью по ещё вязкому грунту во избежание атаки барражирующих боеприпасов и для маскировки. Но российской стороной танки были обнаружены и накрыты пакетом реактивных ракет установок "Град".

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Источник фото: google.com







Первоначально немецкие машины президентом Владимиром Зеленским и его генералом ВСУ Валерием Залужным должны были стать символами удачного наступления на юге Запорожской области, начатом 4 июня. Но из-за провального результата, так и окончившегося практически ничем и захвата ряда малочисленных сёл, поставило крест на наступательных порывах украинской армии, и как поговаривают западные политические эксперты и аналитики, и на дальнейших перспективах нынешнего хозяина Банковой. Предназначенные для прорыва сначала к "промежуточному" Токмаку, а потом и к выходу побережья сначала Азовского моря, а и потом и Крыма, тяжелые немецкие машины вынуждены обороняться в руинах фронтовой Авдеевки, а многочисленные кадры с горящими немецкими "кошками" для западного обывателя стали полнейшим разочарованием, как и для европейских правительств, понявших дальнейшую бесперспективность крупной военной помощи Киеву.

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Так же в одной из прифронтовых областей ВСУ стали использовать и более старую версию Леопарда первого поколения — появившегося рядом с передовой без блоков динамической защиты.