Но празднующий сегодня день рождения хозяин Белого дома хочет баллотироваться на 2-ой президентский срок

На фоне противоречивой внешней и внутренней политики Джо Байдена, его рейтинг одобрения среди американских граждан снизился до опасных 40%. Такие цифры получены благодаря опросу NBC News среди жителей всех штатов. По мнению респондентов, глава Белого дома выбрал неправильную линию поведения, показывая крайне противоречащий подход к палестино-израильскому конфликту.

Ещё одним красноречивым штрихом может стать тот факт, что Байден впервые стал проигрывать в гипотетическом противостоянии на выборах. Причем до последних остались существенные 11 месяцев. И как бы это не удивительно звучало, возросшим скепсисом в отношении главы Овального кабинета выделяются демократы, которых раздражает поведение Израиля в его стремлении уничтожить Газу. И среди всех этих людей наибольшая антипатия наблюдается среди молодежи, составляющей людей до 34 лет. Из них до 70% показывают антиизраильские взгляды.

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Источник фото: rbk.ru





Рейтинг неодобрения 46-го президента дорос до рекордных 57-процентов. И по мнению социолога Джеффа Хорвитта, в этом "виновата" внешняя политика Джо Байдена.

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Напоминаем, именно сегодня у главы Белого дома юбилей, где ему исполнилось 80 лет.