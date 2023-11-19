Об особенностях выбора "Красы 2023" на известном конкурсе "Мисс Вселенная" читайте ниже

Невероятное вечернее платье и игривый купальник не помогли победившей на мисс Россия петербурженке Маргарите Голубевой отобраться в топ-20 претендентоМак на финал всемирного конкурса красоты, проходящего в Сальвадоре. Зато туда попала, представляющая Португалию, транс-женщина.





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"Женщина" из Португалии. Источник фото: news.ru







О несправедливостях и изменившихся вкусах членов жури популярного конкурса возмутились в ряде отечественных СМИ. Но увы в конкурентной борьбе наша представительница оказалась ниже "по очкам" девушек из Пакистана, Филиппин, Сальвадора, ЮАР. Причем две конкурсантки не родились в физиологическом плане особями женского пола. Таковыми оказались представляющие Нидерланды и Португалию трансгендеры Рикки Колле и Марина Мачете соответственно. Причем Мачете преодолела порог так называемого отборочного круга и достигла топ-20. Чем смогла растопить требовательные сердца проголосовавших за неё членов строгого жури, не известно. Так же в число счастливиц, претендовавших на корону победительницы, попала девушка из Непала, имеющая отнюдь не классические модельные формы, а больше попадающие под "стандарты красоты" plus size.





Победительница. Источник фото: iz.ru





Победительницей оказалась никарагуанская красотка Шейннис Алондра Паласиос Корнехо, возрастом в 23 года, и увезшая вполне заслуженную награду в родную Манагуа. Вице-мисс стала уроженка Таиланда Аннтония Порсильд, третье место досталось представительнице Австралии Морайе Уилсон.

Несмотря на признание банкротом компании JKN Global Group, владелицы конкурса, подобные мероприятия будут продолжаться и дальше. Следующий конкурс красоты должен пройти в Мексике.





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