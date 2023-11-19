Австрийский полковник объяснил провал Leopard отсутствием плана "Б" и непродуманном планом "А"

Удивительное ходит рядом, но немецкие тяжелые танки Leopard не показали никакой эффективности в сражениях с российской армией. О провале украинского контрнаступления и разочаровании в германских тяжелобронированных монстрах "Leopard" рассказал Маркус Райснер — полковник австрийской армии.

По мысли старшего офицера, абсолютно все в киевском истеблишменте, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский, надеялись и верили, что ключевым оружием наступательных действий, способных обеспечить прорыв сначала к Токмаку, а потом и к побережью Крыма, должна была стать продукция Krauss-Maffei Wegmann, то есть танки Леопард. Но этого не случилось. Почему? Австрийский военный считает, что мнение западных экспертов об "одолеть русских благодаря энтузиазму", оказалось лишено здравого смысла и основано лишь на голых мечтах о немецком же вундерваффе. Но реальность оказалась куда мрачней и "несчастней". Целые взводы горящих Леопардов устлали небо Работино чадящим смрадом искорёженного металла, уничтоженного многочисленным вооружением русских, достойно подготовившихся к встрече украинских ударных сил и их штурмовых групп.

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Вся армада ВСУ, натренированная по методикам НАТО и подготовленная в западных странах, оказалась бесполезна против советской "старой школы" и современных ракет, дронов и иных боеприпасов ВС РФ. Так, в течение первых 14 дней июньского контрнаступления, на поле боя остались ржаветь коричневыми остовами до четверти всех переданных украинской армии Leopard 2. Причем потери немецкой гордости в танкостроении никуда не делись, а продолжают расти в пригороде Донецка — Авдеевке, где ВСУ терпят очередное поражение, способное заставить их бежать из города, удерживаемого с 2014 года, залитого тысячами кубометров бетона и стали, превращенного в неприступную крепость.













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И как считает Райснер, для него не было сюрпризом, что Леопарды ничего не смогут сделать с ВС РФ — украинцам не хватило опыта и обоснованной поддержки. Русских одним "желанием" не взять, констатировал офицер страны НАТО.