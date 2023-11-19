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Madarator
В Лондоне "до невозможности" элитный алкоголь в виде бутылки виски, продали за 2,7 миллиона долларов
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   На потеху западному бомонду и лицам с очень толстым кошельком, в гламурном квартале Лондона посредством торгов Sotheby"s реализовали одну бутылку местного алкоголя за 2,2 миллиона фунтов стерлингов, в американской валюте эквивалентных 2,7 миллиону долларов США. По данным издания Guardian, проданным оказался шотландский виски, выдержанный 60 лет.

   Британские журналисты выяснили, что отпущенной покупателю оказалась бутылка марки Macallan 1926, что по дате в названии довольно точно объясняющая, когда спиртосодержащая жидкость начала долгосрочный процесс настаивания. Для приобретения впечатляющих вкусовых качеств и для услады вкусовых клеток настоящих гурманов, виски находился в больших бочках, выполненных из европейского дуба темных сортов. Спустя 60 лет этот "нектар" достали из подвала и под чутким руководством мастеров производства перелили в менее объемные тары в виде 40 стеклянных бутылок объемом по 0,75 литра. Что интересное, крайне ликвидный товар продавать тогда не стали, а попридержали для более удобного случая.

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Источник фото: Телеграм


    По данным журналистских расследователей, одна из таких бутылок была утеряна 12 лет назад во время природного бедствия в Японии.

   Помимо долгой операции по выстаиванию, уникальность алкоголя подтверждается авторской этикеткой, над созданием которой работал художественный дизайнер Валерио Адами. Доподлинно неизвестно, сколько маэстро украсил подобным образом бутылок.

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   Интересно, но факт: 4 года назад подобный виски был продан за 1,9 миллиона долларов США.

#виски
4
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