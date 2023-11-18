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Madarator
Ещё один полет сверхтяжелого ракетоносителя Starship закончился неудачей и попал на видео
Ракета была подорвана руководством компании из-за критической ошибки

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   Проектируемая для полетов на спутник Земли — Луну и для межпланетных полётов, сверхтяжелая ракета Starship во время второго тестового полета взорвалась. Об очевидном провале рассказала материнская компания SpaceX.

   Причём неудачи застигли космический корабль ещё во время работы первой ступени, которая вспыхнула и развалилась спустя 10 минут полетного времени. После чего была потеряна связь со второй ступенью, о чем фирма Илона Маска сообщила CNN.

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   Между тем по официальной информации, озвученной пресс-службой, взрыв был рукотворным, когда ракета стала отклоняться от предустановленного программного курса полета, её подорвали командой с Земли.


Источник фото: spacenews.com


   Запуск считался бы удачным, если б модуль ракеты смог приводниться в Мировом океане.

   Известно, что НАСА оставило свой выбор на ракете Маска, как на самом лучшем варианте для пилотируемого полета на Луну в самом ближайшем будущем в космической операции Artemis.

   Вся конструкция достигает высоты в 120 метров, разнесённая на два больших модуля. Причём ракета относится к классу многоразовых. Первый модуль-ступень получил название Super Heavy "Супертяжелый", а непосредственно разгонный блок, высотой в полсотни метров, называется Starship.


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#spacex #starship #artemis #запуск starship #неудачи starship
Источник: edition.cnn.com
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