Хорошо, когда в твоей стране собирают ультратехнологичные айфоны, еще лучше, когда в твоей стране много нефти и газа, и совсем отлично, когда ты печатаешь деньги, за которые "торгуются" и эти айфоны и эта самая нефть; ведь именно в таком случае ты можешь себе позволить заказать комплект лунных скафандров за 228 миллионов долларов. А это, на минуточку, стоимость особняка The Manor площадью 56 тысяч квадратов, со 123 комнатами в солнечной Калифорнии.
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Ведь именно столько предстоит заплатить Axiom Space, подрядившуюся заняться космическим обмундированием. В эту сумму входит дизайн "космической спецодежды", разработка и создание комплектующих для безопасного и "безмятежного" перемещения к поверхности Луны.
Но как говорят у нас, не говори Гоп - пока не перепрыгнешь, ведь именно уже который раз откладывается запуск сверхтяжелой ракеты-носителя для начала первого этапа "повторного" покорения Луны - Artemis I.
Сама высадка планируется через три года, где с момента первого полета человека на Луну пройдет практически 65 лет.