Машина для внтурилунных путешествий обладает жилым модулем и способна проводить длительные переходы

Помните тот самый легендарный полет "на Луну" миссии Артемида, "рейс", который вот уже третий месяц все никак не может "отчалить" от поверхности Земли и улететь в далекий космос. Так вот, уж на что в NASA упертые ребята, которые не запустив условное "яйцо", начинают с "курицы", проводя тесты лунного "дома на колесах" для будущих покорителей поверхности Луны. Кстати об этой "курице"...

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Пока ракета Space Launch System дожидается удобного шанса для n-ой попытки запуска, пустыню Аризоны бороздит планетоход - обитаемый модуль для лунной миссии. Созданный для выполнения задач "Artemis", по планам которой потенциальные покорители Луны должны путешествовать на большие расстояния от своего основного лагеря. "Как в старь" не подойдет - поэтому условный кузов "кабриолет" применяться не будет.









В планетоходе используется "особенная" система, где каждое колесо обладает независимой подвеской и оснащено отдельным управленческим "рулем". Такой ход инженерной мысли прекрасно приспособлен для лунных пейзажей, ведь недалек тот момент, когда маленькому колесу нужно преодолеть каменистое препятствие, которое можно только "перешагнуть" (камни естественно должны быть высотой не с валун, а не более 25-30 сантиметров). Сам транспорт обладает повышенной "управляемостью": крутиться на месте (как те тачки из форсажей), двигаться в любые направления как заправский колесный БТР. И все это "хозяйство" управляется рулем в виде джойстика.









И данный космокар недаром обозначен как "дом на колесах": внутри корпуса есть "лежанки", санузел и холодильная установка. Наземные тестировщики уже проверили пригодность конструкции, "проночевав" полные двое суток, в перерывах между сном проверяя ходовую и "исследуя" песчаный грунт аки заправские геологи.

Ну а сам ровер (планетоход) пригодится еще нескоро: обещают его задействовать лишь на третьем этапе миссии "Artemis" в середине этого десятилетия.





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