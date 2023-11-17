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Зеленский: Взлеты российских МиГов с Кинжалами парализуют Украину на 2-3 часа
Что с этим "делать", решать украинским генералам

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   Полеты МиГ-31, вооруженных гиперзвуковыми ракетами, парализуют территорию Украины на некоторое время, порой доходящее до 3 часов. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, о чем написало местное издание "Страна". И момент со взлетами российских ударных бортов сильно беспокоит текущего главу Банковой, поэтому Зеленский дал оперативное распоряжение военному блоку найти решение, как с этим справиться и что можно придумать.


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Источник фото: vm.ru


   Как оказалось, не одинок в своих опасениях ранее был и Юрий Игнат, официальный пресс-офицер воздушных сил Украины, заявивший, что ВКС РФ теперь вместо взлетов и быстрых посадок, патрулируют воздушное пространство на границах Украины куда более продолжительное время, составляющее до нескольких часов, во время которых отрабатываются усложненные элементы дозаправки в воздухе. По этой причине, боясь воздушных налетов, над территорией Украины раздаются воздушные тревоги, парализующие экономику государства, "выключающие" местный бизнес и работу транспорта с заводами.

   Одной из последних таких тревог была предупреждающая сирена 14 ноября, когда её мощные звуки разливались на протяжении без малого три часа.

   Как объясняют западные масс-медиа, такая волнительная активность со стороны украинской власти и военных вовсе не напрасна: запущенную ракету "Кинжал", летящую в облаке из раскаленной плазмы, практически невозможно уничтожить. А максимальная дальность пуска может достигать расстояния в 2000 километров.

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    В последний момент благодаря скачкообразному качественному и количественному росту отечественного ОПК, ракетами Х-47М2 начали оснащать Су-34.

#зеленский #су-34 #миг-31к
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