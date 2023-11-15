Из-за российских самолетов длительность воздушной тревоги увеличилась до 6 раз

Помимо усовершенствованных бомб, способных планировать и поражать цель с высокой долей точности, новая тактика российской авиации увеличила время воздушной тревоги над Украиной до 3 часов. Подобная деятельность ВКС РФ пагубно сказывается на украинской экономике, снижая её прибыльность методом парализации предпринимательской деятельности. С такими заявлениями выступил старший офицер ВС ВСУ Юрий Игнат, рассказал онлайн-портал "Страна".

По мнению украинского пресс-офицера, длительная тревога заставляет прервать нормальную работу транспорта, заводов и частного бизнеса. Причем негативное явление приобрело такой размах, что в ряде областей призвали если и объявлять воздушную тревогу — то не тотальную: дабы тревожный сигнал звучал не на все территории Украины, пишут в публикации.

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Источник фото: википедия







В качестве аргумента приводится такой пример, что иногда российские самолеты просто кружат в воздухе по несколько часов, не предпринимая активных боевых действий, просто отрабатывая воздушные маневры, в частности, используя дозаправку в воздухе, как навык, необходимый пилотам для повышения своей лётной квалификации.

Известно, что вчерашняя тревога длилась не менее двух с половиной часов.

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Особый акцент в своём недавнем интервью украинский спикер сделал и на российских планирующих бомбах, доставляющих изрядные проблемы на земле, потому что силами действующего ПВО их очень сложно перехватить.