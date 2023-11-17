Причем глубокие окопы не спасают украинских солдат и офицеров

Удары фугасных авиационных боеприпасов по украинским позициям, наносимые ВКС РФ, оставляют от укреплений украинской армии лишь горстку пыли, перемешанной с местным черноземом и больше ничего, рассказал бывший генерал-майор Сергей Кривонос. По словам отставного высшего офицера, сказанного им в эфире ТВ-канала "Прямой", ВКС РФ регулярно в перманентном режиме атакуют окопы и блиндажи и другие фортификационные сооружения ВСУ фугасными снарядами воздушного запуска.





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Источник фото: inosmi.ru







Экс-генерал уточнил, что в сражениях ВКС РФ сбрасывают не одну бомбу, а сразу 4-5, больше тонны каждая. Разумеется удар таким боеприпасом не даёт ни единого шанса даже тем, кто смог углубиться в землю достаточно глубоко. После прилёта на месте падения остаётся лишь голая пустота.

И как считает бывший офицер разведки, спасти положение могли бы передовые системы ПВО, к которым бы неплохо получить актуальные версии западных истребителей. Но даже в таком случае под ударом будут находиться уже воздушные силы, оснащенные такими самолётами, так как у россиян есть дальнобойные ракеты Р-37М, превышающие по своим тактико-техническим характеристикам иностранные ракеты как минимум в 2 раза по графе максимальная дальность.

В зоне проведения СВО на передовой именно Су-34 стали использовать ФАБ-1500, оснащенные УМПК в весом ударной начинки в 700 килограмм. По мнению ряда западных СМИ, удары такими воздушными снарядами "невозможный вызов" для ВСУ, так как эти планирующие бомбы невозможно практически сбить.

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