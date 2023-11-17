Сбить снаряд, летящий в слое плазмы, через раз выстреливающим ЗРК Patriot, невозможно

Российскому гиперзвуковому комплексу "Авангард" достаточно лишь около 30 минут, чтобы из-за пределов земной атмосферы поразить любую точку на планете Земля. Об опасениях разведывательных служб Великобритании решило написать издание Daily Express.

Английские журналисты в публикации сделали особый акцент на скорости ударного блока, способного разгоняться до нескольких десятков тысяч километров в час. Без сарказма британские военные считают российскую ракету единственной в своем роде из всех ракетных арсеналов мира. Такого оружия нет ни в Китае, ни тем более в США, где в который раз откладывают очередной перенесенный старт своей гиперзвуковой ракеты Dark Eeagle.

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Источник фото: radiosputnik.ru







А в России отечественное Министерство обороны подтвердило, что ясненское ракетное соединение, относящиеся к РВСН, в моменте переоснащается на межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым блоком "Авангард".

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Именно благодаря стартовой ракете РС-28 управляемый блок 15Ю71 с высоким функционалом по части маневрирования, способен достигать скоростей в 7,5 км/с, относящихся к гиперзвуковым режимам полета. После того как импульс реактивного снаряда вывел ударное ядро на околоземную орбиту, вся мощь гиперзвукового планера обрушивается на множественные цели вероятного противника. Сбить текущими средствами ПВО несущийся в слое раскаленной плазмы со скоростью несколько десятков тысяч километров и при этом активно маневрирующий снаряд, практически невозможно.