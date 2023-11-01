Если такую бомбу не сбил - считай пропало. И это не фигуральное выражение

В украинском Генштабе есть время задуматься, что делать зимой с планирующими российскими бомбами большой мощности, грозящей "перепахать" ближние тылы ВСУ. Речь идёт о ФАБ-1500, оснащенной модулем УМПК. Именно воздушному боеприпасу, умеющему "в коррекцию и функцию планирования", посвящено внимание журнала Newsweek, обратившему внимание на модернизированную советскую бомбу, ставшую настоящим дамокловым мечом ближайшей зимы для украинской армии. И действительно, прозванная не за красивые глаза бункерной бомбой, лишь одним своим попаданием способная пройти сквозь толщу грунта, как проходит раскаленный нож сквозь масло, поразить углубленный защищенный бункер. Что прикажите делать тогда ПВО?





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Один из носителей ФАБ-1500. Источник фото: google.com





Как отметили в публикации, всего ВКС РФ задействуют три "уровня мощности" простых ФАБ, оснащенных УМПК. Это бомбы ФАБ-250, ФАБ-500, и наконец - ФАБ-1500. Общий вес в полторы тонны с боевой частью до 700 килограмм, позволяют снаряду не сильно заботиться о предельной точности. И сложно в этом сомневаться, когда взрывается эта бомба, то её радиус поражения соответствует внушительным 500 метрам. И как писалось выше, проникающая сила бомбы равна 20 метров вглубь земли. Но и после прохода сквозь первые, ей вполне по силам разрушить и следующие за этим 3 метра укрепленного железобетона.





Источник фото: victorymuseum.ru





Кроме этих достоинств, у России-матушки весьма широкий ассортимент носителей такого неприятного "гостинца". Использовать такие бомбы могут ряд таких самолетов Сухого, как Су-30, Су-34 и Су-35.

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Именно ударом такой бомбы была уничтожена пересекшая Днепр в районе Антоновского моста элита ВСУ - украинские морпехи, думавшие спрятаться от тяжелого боеприпаса в развалинах кирпичного строения.