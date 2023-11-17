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В альпийской республике тамошние ученые в тесной кооперации с инженерами создали центральный процессор, состоящий из набора микросхем, оперирующих дискретными обработчиками сигналов и векторно-матричным умножением.
Практическая реализация в физическом теле подобной разработки позволила продвинуть область встроенных вычислений на новую ступеньку эволюции подобного вида деятельности. Результатом успешного изобретения стали сложные вычислительные операционные действия внутри чип-системы процессора, тем самым исключая оперативную память компьютера из области архиважных внешних модулей. О большом вкладе разработки в передовые исследования сообщил специализированный журнал Nature Electronics.
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Источник фото: google.com
Как заявили в научном издании, созданный продукт подстегнет появление сначала у изобретателей, а потом и на коммерческом рынке продвинутых по части эффективности технологий энергосбережения вычислительных систем. Именно такие процессоры будут актуальны для внедрения в комплексы машинного обучения.
А в Apple, когда на дворе XXI век, всё не могут решить проблему с перегревом у актуальной линейки своих моделей, анонсировав продвинутую систему теплового обмена лишь в следующем поколении.