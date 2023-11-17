Почему с первого раза не делать хорошо? Может это заговор?

Пока "счастливые" пользователи текущего поколения в многочисленных комментариях жалуются на "пожароопасность" с уклоном в обычный перегрев, а между тем и скорую температурную деградацию любимого девайса, купленного за весьма солидный прайс, но отчего-то получившего, честно говоря, не особенно приятную систему охлаждения, способную лишь порадовать любителей погреть свои замершие пальчики зимой, в "материнском" Купертино анонсировали, что следующая модель от яблочного бренда — iPhone 16 получит графеновую систему отвода тепловой энергии. По мнению инженеров американской компании, уж на этот раз подобный технологический релиз позволит избежать перегревов в будущей модели.





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Источник фото: wallpaperflare.com







И как особый шик, в более старших моделях iPhone 16 Pro и Pro Max, в отличие от базовой, АКБ устройств, получат металлическую окантовку по всему объему корпуса. Что ещё больше снизит температурную деградацию и нагрев. Именно такая информация содержится на портале MacRumors, оставленная Kosutami.

Утверждается, что классические медные элементы проигрывают борьбу радиаторам с графеном по части эффективной теплопроводности.

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К слову, на всегда высокие цены за любое из своих устройств из смартфонного сегмента, текущая продукция Apple не избежала серьёзных недочётов в конструкции, как по части программного, так и по части аппаратного решений. Так, зарядные процедуры, выполненные в премиальных автомобилях свежего выпуска, способны вывести из строя беспроводной модуль на Айфон 15.