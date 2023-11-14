Марианская впадина — место в Мировом океане, где находится самый глубоководный желоб

В США местное правительство показало угасающий интерес в области спонсирования Украины, а его уровень приближается ко дну океана, зафиксировали смену парадигмы внешней и внутренней политики Белого дома и не только его — в издании Washington Post. Кроме того мешают спонсировать Киев и другие важные вопросы, отнимающие львиную долю внимания от проблем Киева.

В газете справедливо заметили, что такая тенденция свидетельствует лишь об одном: конце целой эпохи американской помощи для нужд восточноевропейской республики. Кроме того, вполне вероятно, Конгресс может отказаться от одобрения пакета помощи коррумпированному правительству Владимира Зеленского, что вполне очень похоже на внушительный геополитический сдвиг. Причем такое "землетрясение" вполне способно сорвать контуры внешнеполитических целей хозяина Овального кабинета.

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Источник фото: ТГ-канал "Artavazd Zakaryan"







Между тем Конгрессу остается лишь 7 дней (точнее даже меньше), чтобы утвердить хотя бы краткосрочный бюджет, способный сорвать все более близкий шатдаун. Часы пробьют роковое время в субботу на воскресенье. Скорее всего, конгрессмены всё-таки договорятся, но даже в этом случае им всё-таки придётся урегулировать внутренние конфликты, на что будет потрачено следующие календарных 60 дней.

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Пентагон тем временем прямо говорит, что в его резервах есть лишь $1 млрд. на помощь украинской армии, что в рамках текущего активного конфликта в зоне СВО является лишь крохами для птиц, замечает ряд военных экспертов.