А больше половины самых популярных телепроектов октября оказались чисто российскими продуктами

Фильм с флагманом российской современной актерской плеяды Павлом Прилучным возглавил своеобразный рейтинг самых популярных сериалов минувшего октября. О неожиданной рекогносцировке в мире предпочтения телевизионных проектов среди отечественного зрителя рассказал кинематографический портал "Кинопоиск", ссылаясь на оценки рейтингового агрегатора "Кинопоиск: Pro".

Что интересно, в Топ-20 зарубежных и российских сериалов больше половины оказались российские телевизионные новинки, коих стало целых 11-ть.

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Источник фото: kino-teatr.ru







Верхнюю строчку импровизированного пьедестала возглавил "Жизнь по вызову" - история про продажную любовь и подноготную интим-услуг во главе каста с Павлом Прилучным. Почетное "серебро" досталось продолжению "Папиных дочек". А бронза отправилась в далёкую жаркую Турцию, где нешуточные страсти бушуют в любовном урагане "Зимородка". На четвёртом и пятых местах соответственно разместились "Иваньково" - комедия про трех главных героинь женщин, волей судьбы познакомившихся между собой и имеющих некоторые проблемы. И наконец замкнул пятерку лидеров телевизионный проект "Плакса", где снялась дочь фронтмена "Руки вверх!" Сергея Жукова.

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Так же в импровизированный рейтинг попали аниме "One Pice: большой куш", "Реальные пацаны" и бессмертный "Великолепный век" и ряд других западных и российских проектов.