Но отдавал приказы его группе некто, известный как Валерий Залужный

Координатором диверсий на подводных газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" был отставной руководитель воинской части ССО ВСУ Роман Червинский. О экс-полковнике украинской армии, находящемся сейчас в заключении, написала известная The Washington Post, указав на бывшего офицера, как одного из главных фигурантов в подрыве морских ниток-газоводов. Такие выводы были сделаны после тщательного разбора информации от украинских и европейских осведомителей.

Причем, как делают особенный акцент авторы публикации, ниточки от Червинского тянутся на самый верх, где куратор отряда из 6 человек, отвечающий за логистику и прикрытие, использующий в качестве прикрытия подставные документы и специальное глубоководное оборудование, действовал далеко не один, как руководитель секретного проекта. Как оказалось, отдавали главные приказы люди с большими погонами, и над всеми ими стоял некто, как Валерий Залужный, с которым у Владимира Зеленского прямо сейчас серьёзный конфликт, как бы не пытался руководитель офиса украинского президента это публично отрицать.

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Источник фото: kp.ru







Червинский в данный момент находится под стражей и обвиняется в провале другой операции, в ходе которой один из потенциальных предателей должен был украсть боевой самолет ВКС РФ и приземлиться на территории, контролируемой Украиной. Но вместо этого сам угодил в оперативные игры ФСБ и навлек на тайный аэродром ВС ВСУ удар мощной ракеты, в ходе которого погиб полковник украинской армии и пострадали постройки воздушной гавани.

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Червинский все обвинения отметает, и говорит, что его подставили, резюмирует The Washington Post.