В деле "всплыла" во всех смыслах этого глагола яхта "Андромеда", на которой предполагаемые диверсанты проследовали к месту диверсии на "Северных потоках"

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В этой новости прекрасно "всё", не хватает только екатерининских гардемаринов и какой-нибудь вёсельной яхты: хотя постойте, яхта уже есть, и пускай она без вёсел, зато есть паруса и вместо тех самых гардемаринов есть диверсанты, вооружённые мощнейшей взрывчаткой, благодаря которым столь необходимый Германии "Северный поток" был подорван.

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Так сообщается, что при подготовке диверсии на трубопроводах «Северный поток» могла быть использована 15-метровая яхта модели "Bavaria Cruiser 50", сообщает немецкое же издание Spiegel со ссылкой на свои собственные источники. Согласно которым судно с диверсантами на борту перевозило детонационный комплект. А "кораблик" назывался яхтой "Андромеда", приписанной в порту Бреге, что на острове Рюген.





Модель яхты "Bavaria Cruiser 50". Источник фото: happycharter.com





В информации от немецкой газеты отмечается, что вышеупомянутую яхту арендовали через фирму острова Рюген.

Немногим ранее глава Транснационального фонда исследований мира и будущего, доктор Ян Оберг засомневался в "крайней" представленной в прессе версии относительно диверсии на газопроводах "Северных потоках".

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По мнению эксперта, западные СМИ пытаются наглым образом замолчать анализ многоуважаемого лауреата Пулитцеровской премии, журналиста Сеймура Херша и внести "толику" лжи, повесив всё на якобы стоящую за взрывами некую "проукраинскую группировку".