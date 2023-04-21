В результате неудачной вербовки не только сорвалась "игра" украинских спецслужб, но и пострадали старшие офицеры ВВС ВСУ и боевая техника, и не только лишь одна она

Украинская служба безопасности запустила маховик расследования уголовного дела из-за проваленной операции сотрудников ГУР, по результатам которой должны были быть угнаны самолёты боевой авиации, но как видится из новости, что-то сильно пошло "не так".

реклама

"Не так" заключается в том, что штатные работники военной разведки Украины и иных силовых ведомств восточноевропейской республики, должны были провести успешную вербовку военного лётчика ВКС РФ, после чего тот за солидный денежный куш согласился бы предать Родину, и в довесок "за 30 серебренников" перегнать боевой самолёт на территорию Украины.

Теперь уже известен план, по которому такая операция должна была проходить: так российский пилот, получил задачу "притвориться", что его самолёт неисправен и совершить вынужденную посадку на заранее намеченную позицию. Такой позицией должен был оказаться военный аэродром в Кировоградской области.





Источник фото: topcor.ru





Но как говорится в старинной русской поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И вот те самые "овраги" в лице ракет "воздух-земля" приземлились в означенный квадрат, да так удачно, что уничтожили украинские истребители, долженствующие конвоировать и сопровождать самолёт потенциального российского предателя. Получили критические повреждения не только украинские "литаки", но и взлётная полоса, аэродромная техника и технические здания. Погиб так же командир воинской части, находящийся на земле.

По предварительной версии, провальная операция не была согласована по линии спецслужб, где СБУ до самой неудачи так и не знало, чем конкретно занимались ГУРовцы. Поэтому, как считает следствие, российские спецслужбы мигом придумали многоходовую операцию, в результате которой российский лётчик во истину с высочайшим мастерством, достойным премии гильдии актёров, сумел подыграть агентам ГУР, милостиво "согласившись" угнать самолёт. По результату уже ВСУ лишились не только старшего офицера, но и узнала закрытые данные о действующем украинском аэродроме.

Провал планируемой не один месяц сверхсекретной операции нанёс несоизмеримо большой ущерб имиджу военной разведки и обострил грызню соответствующих ведомств внутри сообщества украинских спецслужб.





Источник фото: rbc.ru

Да и сам факт огласки неудачного взаимодействия, по результатам которой история просочилась в открытую печать, несёт далеко идущие последствия не только для непосредственных исполнителей, но и для чинов сидящих в высоких креслах, точнее сидевших. Ведь среди обычных граждан Украины власть пыталась культивировать "правильный" образ истинного рыцаря плаща и кинжала, одерживающего одни победы. Но оказалось победы вполне себе не то чтобы похожи на зраду, а самой настоящей зрадой и являются по определению. А потенциальными предателями оказались не российские лётчики, а как раз-таки "неподкупные" бойцы невидимого фронта, но только с украинской стороны. Причём предателями не потенциальными, а всамделишными.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И знаете в чём можно быть уверенным, так это в том, что срыв операции, получившей в результате своей "засветки" такой значительный ущерб, можно предположить с большей долей вероятности, что желание "завербовать" российского лётчика со стороны соответствующих украинских ведомств пропадёт на очень долгое время.