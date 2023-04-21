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СБУ ищет виноватого в провале сверхсекретной операции по угону боевых самолётов ВКС РФ
В результате неудачной вербовки не только сорвалась "игра" украинских спецслужб, но и пострадали старшие офицеры ВВС ВСУ и боевая техника, и не только лишь одна она
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   Украинская служба безопасности запустила маховик расследования уголовного дела из-за проваленной операции сотрудников ГУР, по результатам которой должны были быть угнаны самолёты боевой авиации, но как видится из новости, что-то сильно пошло "не так".

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   "Не так" заключается в том, что штатные работники военной разведки Украины и иных силовых ведомств восточноевропейской республики, должны были провести успешную вербовку военного лётчика ВКС РФ, после чего тот за солидный денежный куш согласился бы предать Родину, и в довесок "за 30 серебренников" перегнать боевой самолёт на территорию Украины. 

   Теперь уже известен план, по которому такая операция должна была проходить: так российский пилот, получил задачу "притвориться", что его самолёт неисправен и совершить вынужденную посадку на заранее намеченную позицию. Такой позицией должен был оказаться военный аэродром в Кировоградской области.


Источник фото: topcor.ru


   Но как говорится в старинной русской поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И вот те самые "овраги" в лице ракет "воздух-земля" приземлились в означенный квадрат, да так удачно, что уничтожили украинские истребители, долженствующие конвоировать и сопровождать самолёт потенциального российского предателя. Получили критические повреждения не только украинские "литаки", но и взлётная полоса, аэродромная техника и технические здания. Погиб так же командир воинской части, находящийся на земле.

   По предварительной версии, провальная операция не была согласована по линии спецслужб, где СБУ до самой неудачи так и не знало, чем конкретно занимались ГУРовцы. Поэтому, как считает следствие, российские спецслужбы мигом придумали многоходовую операцию, в результате которой российский лётчик во истину с высочайшим мастерством, достойным премии гильдии актёров, сумел подыграть агентам ГУР, милостиво "согласившись" угнать самолёт. По результату уже ВСУ лишились не только старшего офицера, но и узнала закрытые данные о действующем украинском аэродроме.

   Провал планируемой не один месяц сверхсекретной операции нанёс несоизмеримо большой ущерб имиджу  военной разведки и обострил грызню соответствующих ведомств внутри сообщества украинских спецслужб.


Источник фото: rbc.ru

   Да и сам факт огласки неудачного взаимодействия, по результатам которой история просочилась в открытую печать, несёт далеко идущие последствия не только для непосредственных исполнителей, но и для чинов сидящих в высоких креслах, точнее сидевших. Ведь среди обычных граждан Украины власть пыталась культивировать "правильный" образ истинного рыцаря плаща и кинжала, одерживающего одни победы. Но оказалось победы вполне себе не то чтобы похожи на зраду, а самой настоящей зрадой и являются по определению. А потенциальными предателями оказались не российские лётчики, а как раз-таки "неподкупные" бойцы невидимого фронта, но только с украинской стороны. Причём предателями не потенциальными, а всамделишными.

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   И знаете в чём можно быть уверенным, так это в том, что срыв операции, получившей в результате своей "засветки" такой значительный ущерб, можно предположить с большей долей вероятности, что желание "завербовать" российского лётчика со стороны соответствующих украинских ведомств пропадёт на очень долгое время.

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#вкс рф #ввс всу #сбу #спецслужбы #гур #украинские спецслужбы
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