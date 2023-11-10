Как тебе такие новшества Илон Маск?

Пока на Украине идёт ожесточенный спор между Зеленским и Залужным, что же было с контрнаступлением на юге Запорожской области - успешный успех или жесточайший провал, а пропрезидентские СМИ (иных на Украине теперь нет точно) придумали, что никакого контрнаступления не было, а было тщательно спланированная психологическая операция, в результате которой Россия боится-боится, а все шаги по когнитивным действиям будут разбираться в учебниках истории для спецслужб (прошу не смеяться, об этом напрямую говорится в пропагандистском ролике), как величайшая оперативная игра современности, кажется в России не обращают на это никакого внимания, и начали использовать новую версию легендарной "Герани".





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Источник фото: ria.ru





Российский дрон в очередном пакете модернизации добился новых высот в помехозащищенности и устойчивости против внешнего воздействия в лице украинских и западных РЭБ, в изобилии переданных Киеву. Помимо этого "Герань" получила усовершенствованный модуль навигации. Об этом в закрытых чатах между собой делятся неприятными известиями сами украинские бойцы.

И по их уточнениям, в некоторых уцелевших БПЛА оперативного назначения были обнаружены микросхемы с вариаторами, позволяющими приемнику сигнала переключаться среди аж 840 линий связи, тем самым получая GPS иди ГЛОНАСС практически любых частот.

В довесок дроны-камикадзе обзавелись платой расширенной устойчивости к РЭБ атакам, позволяющей защитить модуль приема GPS \ ГЛОНАСС-сигнала.

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Напомним, в ходе свежей ревизии младший собрат Герани - барражирующий боеприпас "Ланцет" дополнился в LIDAR, а в другой - головкой самонаведения.