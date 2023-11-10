Но по странному стечению обстоятельств, командир пострадавшей бригады приехал на место только спустя 5 минут после нанесения удара

The Washington Post решила написать о гибели высокопоставленных офицеров украинской армии, пострадавших во время торжественного построения по случаю дня артиллериста в Запорожской области. Как пишет издание, военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ решили собраться в одном из прифронтовых сел на награждение в раннее время суток 3 ноября. Церемония, помимо собственно награждения отличившихся, должна была поднять упавший боевой дух. Но вместо орденов и медалей на украинских военных сверху россияне "опрокинули" практически 500 килограмм взрывчатки и осколков, содержащихся в ракете "Искандер-М".





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Источник фото: nytimes.com







Как заявил украинский Генштаб, погибло 19 человек, в число которых входили и старшие офицеры соединения. Помимо командиров и простых бойцов, лишились жизни и особо отличившиеся украинские военнослужащие. Ведь они прибыли сюда получить свои заслуженные в боях награды.





Ныне отстраненный командир бригады Лысюк был оштрафован украинским командованием за контрабанду сигарет в особо крупном размере из ЛНР и подозревался в тесных связях с военными народной республики. Источник фото: телеграм





Так же в издании разузнали, что на подобные мероприятия обычно приглашается не более 30 человек, но и для такого количества сборы осуществляются в замаскированном месте с высоким защитным потенциалом, например в секретном бункере. Но по какой-то неведомой причине был отдан приказ на пятничное построение именно на открытой местности. И на воинский праздник было приглашено не менее пехотной роты (то есть примерно 100 украинских военных).





Источник фото: rossaprimavera.ru







Один из участников 128-й бригады рассказал, что после происходящего много солдат и офицеров выражают свою злость не только к русским, "посмевшим" воспользоваться беспечностью организаторов, но и непосредственно командованию соединения, "почему-то" не ставшим переносить массовую встречу в защищенный периметр. Боец считает что это "просто" глупость военного руководства.

Между тем по признанию украинских соцсетей и масс-медиа, в ходе атаки 3 ноября погиб старший офицер в чине подполковника и один из лучших артиллеристов бригады, участвующий в боевых действиях с начала 2014 года. В это роковое утро он прибыл в Димитрово за очередным орденом. Но вместо награды он нашел здесь свою погибель.





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К настоящему времени командир бригады Дмитрий Лысюк отстранен от управления бригадой о чем лично сообщил украинский президент Владимир Зеленский.