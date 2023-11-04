Случай не афишировался, но известно как минимум о 22-х погибших офицеров и солдат

Офицер ВСУ пренебрег безопасностью личного состава и собрал всех бойцов в одном месте. Спустя несколько минут место торжественной линейки, где отличившимся украинским военнослужащим 128-й бригады должны были быть вручены боевые награды, накрыла ракета российской армии. Погибло 22 бойца.

Так беззаботность вблизи передовой сослужила плохую службу одному из офицеров, решившему наградить своих подчиненных.

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Источник фото: sevastopol.su





Неизвестно почему российская сторона и как смогла так быстро узнать и среагировать на сосредоточение расслабившихся украинских солдат, но в это место последовала предельно точная и неизмеримо оперативная ракетная реакция.

Военная цензура украинского Генштаба решила замолчать вопиющий случай, но боец ВСУ не сдерживая эмоций, рассекретил событие. Официально ничего такого не случалось, но косвенным подтверждением, что подобная ситуация имела место быть, помимо того самого селфи-видео, стало вчерашнее признание Камышевахского поселкого совета о тяжелом прилете в поселок Заречное в Запорожском регионе.





Украинский боец жалуется на прилет. Источник фото: телеграм





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Новость в тему: в Донецкой области прошел успешный тестовый запуск в сложных условиях разведывательного дрона, визуально похожего на "Ланцет". Причем БПЛА смог преодолеть "ноль", несмотря на противодействие систем РЭБ украинской армии. Видимо одним из подобных дронов российская сторона и "подсветила" скопление бойцов ВСУ и отправила ракету оперативного уровня.