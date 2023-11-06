Он пришел на получение правительственной награды к командованию 128-й бригады

Во время атаки российской ракеты "Искандер-М" по скоплению украинских военнослужащих на церемонии награждения лучших артиллеристов во время одноименного праздника в Димитрово (Заречная), погиб один из самых лучших военных профессионалов ВСУ, участвующий в боевых действиях ещё с 2014 года. По информации ТГ-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", одним из 28-и погибших (данные актуальны на вечер 5 ноября) оказался артиллерист Дмитрий "Таксист" Милютин, имеющий ряд наград за боевые заслуги.

Вместе с тем, помимо самого "Таксиста", погиб ряд других военнослужащих украинской армии, как офицеров, так и рядового состава, большинство из которых прибыли на торжественное мероприятие получить награду из рук начальства. По факту являющихся не просто военными, а мастеровитыми военнослужащими.

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Источник фото: wallpaperflare.com







На фоне пугающей результативности совместной работы разведки и ракетчиков ВС РФ на Украине, набирает обороты компания недовольства среди проукраинских активистов, считающих недопустимым появления в ближней полосе украинского тыла отлично отлаженной осведомительной сети и свободного полета наблюдательных БПЛА российской стороны, заметившей сосредоточение бойцов ВСУ. Именно так, как кажется украинской стороне, и было накрыто место встречи солдат и офицеров 128-й и 65-й механизированных бригад.





Милютин. Источник фото: ТГ-канал "ЗАПОРОЖСКИЙ ФРОНТ"





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А тем временем благодаря обретению ударным "Ланцетом" функции самонаведения, в самой ближайшей перспективе способность качественно снабжать украинскую группировку на всем протяжении тактической, а сейчас и оперативной глубины, оказывается под большим вопросом.