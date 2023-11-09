Видимо Залужный в интервью Times не врал

Женщинам, которым пока что выезд за пределы Украины не запрещен, должны помочь ВСУ на передовой. Именно с этой целью на Украине начали запускать в эфир пропагандистские ролики, где главным героем выступает вчерашняя мирная женщина, решившая круто изменить свою жизнь и ставшая оператором БПЛА на передовой. В редакции New York Times тоже посмотрели это видео и пришли к выводу, что потери ВСУ не просто есть, они огромны.

Но нет худа без добра, по мнению редколлегии издания: подобное решение украинского правительства несомненно демонстрирует тот самый "путь к равенству", на котором так настойчиво настаивают на Западе. Но есть и обратная сторона медали: раз речь зашла о призыве женщин на военную службу, значит мужчины стали "заканчиваться", а их потери на фронте просто колоссальны, уверен автор материала.

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Источник фото: ria.ru





Немногим ранее пресса восточноевропейской республики писала, что на воинский учет в украинской столице было принято решение ставить женщин, имеющих за плечами медицинский диплом. Слабый пол вполне закономерно отреагировал массовым увольнением, а то и экстренным переездом за границу.

Но всё это "не касается" Владимира Зеленского, заявившего об очередной попытке ВСУ схватить "птицу удачи" на поле боя на исходе 2023 года.

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Планы планами, но в том же материале Times прямо говорится, что украинские военные начинают открыто саботировать приказы офиса Зеленского, не желая идти без подкрепления и наличия достаточного количества бронетехники на штурм Горловки - пригорода Донецка.