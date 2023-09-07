Соответствующее распоряжение начнет действовать с 1 октября

С 1 октября на Украине начнет действовать запрет на выезд за границу военнообязанным женщинам. О новом законе рассказал Вениславский, занимающий должность представителя украинского президента в Верховной раде Украины.

Запрет прежде всего касается лиц женского пола с медицинским или фармацевтическим образованием, обязанных встать на военный учет в ТЦК (украинская версия военкоматов). При нарушении "рекомендаций" правонарушительницам грозит уголовная ответственность.

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Все делается по лекалам американской армии. Источник фото: topwar.ru





Немногим ранее украинское МО в целях пропаганды разместило видеоклип, где слабому полу предлагается стать добровольцами в ВСУ. Разумеется можно было бы предположить, что дамы должны прежде всего занимать должности поваров или психологов, но вместо этого ролик недвусмысленно предлагает "взять в руки автомат" и идти на приступ российской "линии Суровикина".

А вот для мужчин в официальном Киеве приготовили другой "подарок": согласно правкам в действующем законодательстве, теперь могут призвать сильный пол как с излеченным туберкулезом, так и больными различными неврологическими расстройствами. Причем этот список куда больше, чем может вместиться в формат новости.