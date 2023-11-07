Но потенциал отечественной кинокартины по части сборов далеко не исчерпан

Киноадаптация российской сказки "По щучьему велению", собравшая 1,2 млрд рублей, заняла третью ступеньку своеобразного пьедестала российских фильмов, преодолевших в 2023 году миллиардный рубеж. Первыми такими фильмами стали узнаваемый "Чебурашка" и космический "Вызов".

Режиссёрский этюд Александра Войтинского вторую неделю подряд удерживает лидерство в сегменте российского кинопроката, заработав в свою кассу около 620 млн. рублей в течение четырех дней - со 2 по 5 ноября. Если же всё это суммировать с первой неделей, то сказка про ленивого Емелю и волшебную щуку, позволила заработать в совокупности 1 млрд 200 млн рублей.

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Источник фото: rg.ru





Правда, в абсолютных значениях до лидера-миллиардника "Чебурашки" сказке "По щучьему велению" с живыми актерами ещё очень далеко - любитель апельсинов и крокодила Гены смог собрать не менее 7 млрд, тогда как тот же "Вызов" с Юлией Пересильд вполне достижим - его 2 млрд. сборов вполне по силам догнать и перегнать. А вот что думает кинокритик Иван Афанасьев:





Источник фото: bfm.ru







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Для тех, кто далек от отечественных киноновинок, а тем более бессмертных русских сказок, "По щучьему велению" это попытка экранизации истории про Емелю-дурачка, обладающего повышенной любовью к лени и большими амбициями. На экране такого героя воплотил Никита Кологривый, заслуживший свою волну популярности за счёт подростковой драмы "Чёрная весна" с небезинтересным сюжетом и оригинальной историей. Кроме того, в большей части страны в роли царя-батюшки легко узнают Романа Мадянова, обессмертившего свое имя в роли легендарного полковника Колобкова из сериала "Солдаты".