А Запад ведь не думал, не гадал, что Залужный в капкан на востоке Украины попал

Пока на Западе всё это время делили шкуру неубитого медведя, а в Киеве мечтали посадить временное правительство в России устами Михаила Подоляка, тем временем главнокомандующий ВСУ, у которого увольняют руководителя ССО без его ведома, в интервью для западной прессы признал, что украинская армия в противостоянии с российской приблизилась к тому самому тупику. Причем честные слова в самом прямом смысле вызвали панику у руководства иностранных союзников Киева. Причем слово паника - это прямая речь из разговора Игоря Жовквы, имеющего вполне себе официальную должность в офисе украинского президента.

По словам высокопоставленного функционера, откровенное интервью аукнулось на Западе растерянностью и непониманием, как такое в принципе могло произойти. Ведь на Западе верили Зеленскому, что в самое ближайшее время "доблестные" ВСУ дойдут до Азовского моря, а там и до "взятия" Крыма рукой подать. Но действительность оказалась куда страшней. Получается вместо стремительных прорывов и "перемалывания" российской "картонной" техники, были перемолоты современные тяжелые танки Запада. И пока в Брюсселе и Вашингтоне усиленно думают, что дальше делать, ведь нарастить производство снарядов быстро не получится от слова совсем, тем более передавать свою бронетехнику дальше, что бы она была уничтожена где-нибудь под условным Работино, не хочется.

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Источник фото: rbk.ru







Между тем в России ОПК не просто не выдохся, а только набирает обороты, прямо намекая Белому дому о том, что русские "ещё и не начинали".

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И разумеется есть ещё один вариант, почему господин Валерий Залужный превратился в правдоруба: скоро на носу весьма вероятные выборы президента. А как известно, перед таким событием очень своевременно раскрыть правду украинскому народу.