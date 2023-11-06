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Madarator
В Сети опубликовали первое фото американского танка Abrams M1A1 на территории Украины
Ранее пресс-секретарь Песков сообщал, что американские ОБТ будут гореть не хуже немецких Leopard

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    Тяжелые танки производства General Dynamics, больше известные как Abrams M1A1, уже пересекли госграницу с Польшей и прячутся на территории восточноевропейской республики. Соответствующее фотодоказательство уже размещено на просторах мировой паутины.

   По официальным данным, в "восточноевропейское турне" отправилось по меньшей мере 31 бронеединицы, передачу которых санкционировал Белый дом. Ряд киевских чиновников сообщал, что танки прекрасно показали себя в боях, но каких-то подтверждающих фактов предоставлено не было.

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Источник фото: google.com


   К слову, американцы заранее приступили к подготовке будущих украинских танкистов, прошедших подготовку на военных полигонах в Германии и Польше. Правда как скоро "тяжелобронированные американцы" появятся на передовой, доподлинно неизвестно. Всему виной то самая плохая "наступательная репутация" западных бронемашин, не очень-то и хорошего себя показавших во время крайне неудачного так называемого южного контрнаступления ВСУ, когда на просторах Запорожской степи одинаково хорошо горели (и продолжают это делать), как немецкие Leopard, так и британские Challenger. Вероятно всего поэтому Абрамсы останутся в резерве украинского Генштаба.


Источник фото: Telegram


   К тому же общее количество в 31 единицу, это просто статистическая "погрешность" против российских Ланцетов, противотанковых ракет "Вихрь" и ПТРК "Корнет", способных в крайне оперативные сроки перемолоть всю эту кавалькаду подарка Пентагона. Это прекрасно понимают как Залужный, так и непосредственно Пентагон.

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   Тем более забывать о том, что очень скоро падет Авдеевка, Украине точно не следует.

#абрамс на украине #abrams m1a1
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