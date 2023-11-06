Старая техника имеет свойство выходить из строя в самое неподходящее время

В сети интернет появились кадры стремительного падения посреди центральной части Одессы противоракеты С-300, запущенной местным подразделением ПВО, входящим структурно в ВСУ. Разумеется, подобная оплошность не позволила перехватить воздушную цель, атаковавшую один из объектов украинской армии, размещенный в городской застройке.

Как уже прокомментировали инцидент с украинской ракетой эксперты телеграм-сообщества "Русское оружие", предположительно, прочертившие украинское небо, крылатые ракеты 3М55 "Оникс" и Х-35У, способные высокоэффективно летать на низких высотах в 50 метров, вероятней всего, "улизнули" от антенн РЛС подсвета цели ЗРК.

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Источник фото: anna-news.info







Причем нашлось объяснение, почему подобное могло произойти с антиракетами украинской стороны. Так как С-300 ВСУ не относятся к современным средствам перехвата, их модули наведения относятся к классу полуактивных. Если цель захватить не удалось, то происходит фатальная ошибка, переводящая режим полета боеприпаса в полёт "куда вздумается".





Тот самый кадр с падением и взрывом зенитной ракеты ВСУ в черте города. Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"





Между тем, пока украинские ЗРК большей частью поражали лишь "молоко", одесситы услышали три взрыва в районе города.

Хочется добавить, что подобная напасть случается не только с условно устаревшими зенитными комплексами, но и с современными моделями, например, такими, как израильский "Железный купол".

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А на Украине ввиду острого дефицита снарядов для ПВО, вынуждены скрещивать иностранные образцы зенитных ракет с советскими установками ЗРК.