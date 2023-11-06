Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Из-за неудачной работы ПВО зенитная ракета ВСУ не смогла правильно стартовать и упала посреди Одессы
Старая техника имеет свойство выходить из строя в самое неподходящее время

реклама

   В сети интернет появились кадры стремительного падения посреди центральной части Одессы противоракеты С-300, запущенной местным подразделением ПВО, входящим структурно в ВСУ. Разумеется, подобная оплошность не позволила перехватить воздушную цель, атаковавшую один из объектов украинской армии, размещенный в городской застройке.

   Как уже прокомментировали инцидент с украинской ракетой эксперты телеграм-сообщества "Русское оружие", предположительно, прочертившие украинское небо, крылатые ракеты 3М55 "Оникс" и Х-35У, способные высокоэффективно летать на низких высотах в 50 метров, вероятней всего, "улизнули" от антенн РЛС подсвета цели ЗРК.

реклама


Источник фото: anna-news.info


    Причем нашлось объяснение, почему подобное могло произойти с антиракетами украинской стороны. Так как С-300 ВСУ не относятся к современным средствам перехвата, их модули наведения относятся к классу полуактивных. Если цель захватить не удалось, то происходит фатальная ошибка, переводящая режим полета боеприпаса в полёт "куда вздумается".


Тот самый кадр с падением и взрывом зенитной ракеты ВСУ в черте города. Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"


    Между тем, пока украинские ЗРК большей частью поражали лишь "молоко", одесситы услышали три взрыва в районе города.

   Хочется добавить, что подобная напасть случается не только с условно устаревшими зенитными комплексами, но и с современными моделями, например, такими, как израильский "Железный купол".

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А на Украине ввиду острого дефицита снарядов для ПВО, вынуждены скрещивать иностранные образцы зенитных ракет с советскими установками ЗРК.

#одесса #падение зенитной ракеты всу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские военные нанесли удар по заводам дронов в районе Одессы
В Одессе украинцы получили рассылку с предложением передать информацию о ВСУ за деньги
В ночь с 11 на 12 октября ВКС России успешно атаковали ряд объектов на территории Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
1
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
6
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
2
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
1
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
2
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+
Intel Core Ultra 7 185H 1-го поколения на 30% быстрее, чем процессор 13700H 13-го поколения
7
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
3
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
3
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
4
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
7
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
9
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
47
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
15
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
3
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
26

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
14:17
Дохнут скаклы, дохнут
Появилось видео падения украинской ракеты С-300 на жилой квартал Одессы вечером 5 ноября
Eppius
14:12
Тепрь надо самим наступать. Ведь немцев под Москвой сначала остановили а потом обратили в бегство и было это уже в 1941 году
Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении остановлено
usr721
14:12
Оговорка по Фрейду?
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
Иван Денисов
14:11
Предполагать ничего не стану. Посмотрим, как говорится.
Новый драйвер повышает производительность видеокарт Intel Arc A до 750% в DX11 играх
Eppius
14:10
А что могло быть как то иначе? Окруженный лагерь бородачей в тапках против полностью укомплектованного подразделения штурмовой бригады с поддержкой воздуха, арты и всего чего только можно.
Армия Израиля сломила оборону военного лагеря ХАМАС в секторе Газа и взяла его штурмом
Eppius
14:08
В одном бою под Прохоровкой немцкий вермахт потерял за несколько часов около 70 танков и сау.
Балицкий: За 10 дней на Запорожском направлении ВСУ в боях с ВС РФ потеряли 5 танков Leopard
User Userovich
14:07
Это в Казахстане, через Globbing
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
Дмитрий
14:07
да мне то не надо) у меня два. но так посматриваю куда рынок катится
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
Дмитрий
14:06
это через какого посредника?
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
Umid Xaydarov
14:04
гинеколог фон дер ляйн глава эврокамисси. зеля клоун 95.
В Кремле назвали Украину «несчастной» страной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем