Второй половиной является наша Луна

Наша планета Земля таит в себе ещё много неразгаданных загадок и тайн. Но, кажется, сегодня на один из таких секретов станет меньше. Так, внутри нашего голубого шара (эллипсоида, если быть предельно корректным) нашли четкие следы древнейшей планеты, получившей название Тейя. Об этом решили написать в издании Bild.





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Источник фото: nplus1.ru







В совместной работе указывается, что по примерным расчётам 4,5 млрд лет тому назад, когда наша Земля, как планета, только формировалась, в неё с огромной силой влетело небесное тело Тейи. Сила удара вышла настолько грандиозной, что один из больших осколков Тейи стал той самой Луной - естественным спутником нашей Земли, а два других крупных осколка "застряли" в теле планеты.

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По предположению ученых, глыбы Тейи всё ещё находятся в толщах земной среды, погребенные в двух зонах. Причем они настолько масштабные по своим размерам, что их форма сопоставима с континентами. Об этом косвенно говорит слишком медленное распространение сейсмических волновых скачков в этих районах. Удалось и вычислить, где эти фрагменты находятся. Один из них расположен прямо под Тихим океаном, другой - в границах континента Африка.