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Madarator
Reuters: Армия Хезболлы использовала против Израиля новейшую ракету особой мощности "Буркан"
До этого дня такая ракета ещё ни разу не использовалась в боях

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   Израиль подвергся мощной ракетной атаке со стороны ливанского движения Хезболла. Причем удар был нанесён ранее никогда не использовавшейся баллистической ракетой с мощной боевой частью. По некоторой информации, в том числе и от известного новостного агентства Reuters, нападение было осуществлено с помощью "Буркана" - реактивного снаряда малой давности. Правда небольшое расстояние максимальной дальности полета боеприпаса с лихвой компенсируется его мощным ударным воздействием.

   По некоторым данным, ракета упала на израильские позиции вблизи государственной границы еврейского государства с Ливаном.

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Источник фото: bmpd.livejournal.com


   Само противостояние началось после нападения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля с помощью подготовленных боевых отрядов. ЦАХАЛ ответил массированными ударами по сектору Газа, в том числе с помощью налётов крупных соединений авиации. Немногим позже поддержать палестинские группы решило руководство Хезболлы и её войсковые подразделения. Вероятно всего акт атаки стал тем самым "актом возмездия".


Источник фото: newsisrael.co.il


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   Вместе с тем пока официальный Тель-Авив находится в острой фазе противостояния с палестинской автономией, нынешний хозяин Банковой в лице Владимира Зеленского, решил, пользуясь моментом, получить хороший пиар. И якобы вчера добился разрешения на посещение ближневосточного государства. Но как оказалось, на обетованной земле Зеленского никто не ждёт. А вот что может ждать Владимира Александровича в самое ближайшее время - так это разочарование его политикой украинского народа, "вместо" результативного контрнаступа лицезреющего потенциально скорую потерю того самого города-крепости Авдеевки.

#хезболла #буркан
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Анна Невская
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уже поздно. плюс если сделана на абрамсе, то это тяжелейшая бандура с весьма прожорливым и капризным движком
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Genry
22:19
По мне, КДЕ слишком заморочен из-за большого числа всяких подпунктов, часть из которых лучше опустить на уровень ниже. Мне очень нравится LxQt, но ещё много проблем (v.1.3.0), конфликтует даже с прогр...
Сформирован список изменений, которые прибудут вместе с выходом ядра Linux 6.7
Malfoi
22:14
"ракета упала на израильские позиции вблизи государственной границы" а то, что её перехватили в ближнем космосе, не смотря на скорость 3Маха, ни слова.
Reuters: Армия Хезболлы использовала против Израиля новейшую ракету особой мощности "Буркан"
Алексей Козлов
22:11
Хорошо?
Россия ответит на переброску истребителей F-35 ВВС США в Великобританию – МИД
Genry
22:04
"Черезжопно" - это винда, в которой вся терминология переврана и разобраться в каком-либо техническом вопросе невозможно, остаётся только использовать интуитивные ассоциации из нормальной системы.
Сформирован список изменений, которые прибудут вместе с выходом ядра Linux 6.7
RandomXP
22:04
Все, кто сидит в крипте - как только курс дойдет до 47 -60 000 долларов - надо выходить в фиат. Поднимут исключительно для выхода крупных инвесторов, причем выходить они будут на росте. А потом биток...
Рейчел Лин: Биткоин может вырасти до $47 000 к концу ноября
kitava
22:03
Слишком узкая линия, которая разрезает два города.
ЦАХАЛ намерен окружить Газу с трех сторон, полностью блокировать главный город палестинского анклава
kitava
21:57
Да давно учёные опровергли это всё. Шанс существования двойник 1 на 1 000 000 000.
Песков опроверг наличие у президента РФ двойников, бросив фразу, что "А Путин у нас один"
Кантемир Агузаров
21:54
Ага а по цене что там
Новый тип пассивного охлаждения для CPU использует солёную воду и в 1000 раз экономичнее аналогов
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