До этого дня такая ракета ещё ни разу не использовалась в боях

Израиль подвергся мощной ракетной атаке со стороны ливанского движения Хезболла. Причем удар был нанесён ранее никогда не использовавшейся баллистической ракетой с мощной боевой частью. По некоторой информации, в том числе и от известного новостного агентства Reuters, нападение было осуществлено с помощью "Буркана" - реактивного снаряда малой давности. Правда небольшое расстояние максимальной дальности полета боеприпаса с лихвой компенсируется его мощным ударным воздействием.

По некоторым данным, ракета упала на израильские позиции вблизи государственной границы еврейского государства с Ливаном.

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Источник фото: bmpd.livejournal.com





Само противостояние началось после нападения палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля с помощью подготовленных боевых отрядов. ЦАХАЛ ответил массированными ударами по сектору Газа, в том числе с помощью налётов крупных соединений авиации. Немногим позже поддержать палестинские группы решило руководство Хезболлы и её войсковые подразделения. Вероятно всего акт атаки стал тем самым "актом возмездия".





Источник фото: newsisrael.co.il





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Вместе с тем пока официальный Тель-Авив находится в острой фазе противостояния с палестинской автономией, нынешний хозяин Банковой в лице Владимира Зеленского, решил, пользуясь моментом, получить хороший пиар. И якобы вчера добился разрешения на посещение ближневосточного государства. Но как оказалось, на обетованной земле Зеленского никто не ждёт. А вот что может ждать Владимира Александровича в самое ближайшее время - так это разочарование его политикой украинского народа, "вместо" результативного контрнаступа лицезреющего потенциально скорую потерю того самого города-крепости Авдеевки.