Нет результата - нет второго срока

Признание главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не то что бы слабой результативности в ходе неудавшегося контрнаступления, а что гораздо хуже, состояния полного тупика для украинской армии, не сулит ничего хорошего для его непосредственного начальника - господина украинского президента. Так на китайском портале Sohu о неудачах официального Киева на передовой украино-российского противостояния уверены, что терпение Белого дома, а вслед за ним и остальных западных союзников восточноевропейской республики - не бесконечно. К тому же большой урон по доверию к Владимиру Александровичу, как уверенному антироссийскому тарану, нанес известный украинский генерал Залужный, доверие к которому у США и у украинского народа куда больше антирейтинга Зеленского.





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Источник фото: ria.ru





А раз так, открытое признание, что у ВСУ ничего не вышло, бросает тень не только на самого главкома, но и Зеленского, которого пора "уволить". Так иносказательно вашингтонские функционеры могут понять то самое резонансное интервью Залужного для издания The Economist. Именно в нем высший генерал ВСУ прямо заявил, что украинская армия уперлась "в потолок", и никакого продвижения силами всех "фронтов" не будет от слова совсем.

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Между тем не очень гладко идут дела у так называемого украинского авдеевского гарнизона, угодившего в петлю в пригороде Донецка. Если в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, то вместо берегов Азовского моря, и такого "промежуточного" Токмака, ВСУ получат ещё один котел и выход российской армии на оперативный простор в донецкой степи. Такого подарка может пережить не только Владимир Зеленский, но и Валерий Залужный. А всё к этому и идёт.