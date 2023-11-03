Сколько веревочке не виться, а Мизулина всё знает и видит

"Патриарх" различных образовательных курсов, посвященных становлению новоявленных предпринимателей и их дальнейшему развитию на ниве увеличения своих доходов и масштабирования бизнеса, "скромный парень" Аяз Шабутдинов, оказывается, давно был в сфере неугасающего интереса различных правоохранительных органов: полиции и налоговиков. К предпринимателю Шабутдинову накопилось очень много вопросов, на которые последний не спешил отвечать, а спешил улететь в Вену. Но как заявила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, задержание блогера-миллионника планировалось не вчера и не сегодня, а ещё с апреля 2023-го, поэтому дальше московского отдела полиции ему не удалось добраться.





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Источник фото: google.com





В вину широко известному в узких кругах ютуберу и, как он себя называет, миллиардеру и инвестору, инкриминируется массовый обман своих абитуриентов и явное уклонение от уплаты налогов.

Причем заявления на "солнце российского коучинга" есть не только у организации Мизулиной, но и толстыми стопками лежат в российской полиции.

И по заявлениям Мизулиной, дело лишь одним основателем холдинга Like не ограничится.

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Напомним, "первопроходцами" на ниве задержаний и которые, естественно, "не знали", что они делают, что-то противозаконное, оказались не менее известная гуру "Марафона желаний" Елена Блиновская и блогер Лерчек, с высшим экономическим образованием, так же "не понимавшая", что её действия идут вразрез с налоговым и уголовным кодексами РФ.