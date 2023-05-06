Следователи решили применить обеспечительные меры для блокировки банковских счетов блогера и предпринимателя Елены Блиновской, также подверглись блокировке счета и её мужа Алексея Блиновского.
Работники правоохранительной системы Российской Федерации обнаружили и арестовали в общей совокупности четыре банковских депозита, принадлежащих Елене Блиновской и два депозита её супруга. Все счета находились в столичных банках.
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Как сообщает информированный источник, совокупная сумма арестованных депозитов равняется нескольким сотням миллионов рублей, но сами деньги хранились в различных валютных "корзинах". Немногим ранее Елене Блиновской выдвинули обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму немногим менее 1 млрд. руб и последующих попытках легализовать эту гигантские средства.
Источник фото: life.ru
Также было обнародовано какими способами обвиняемая пыталась обойти законодательные нормы. Блиновская перечисляла не тот объем денежных средств в казну, который была должна, а в соответствующей отчётности "рисовала" совсем иной доход своего истинного предпринимательского размаха.
В данный момент женщина находится под домашним арестом, срок которого истекает 26 июня 2023 года. Интересная деталь: Блиновская собиралась уехать из страны, когда её проинформировали о планируемом задержании посредством sms-сообщения, но задуманное реализовать не получилось. Как стало известно, сейчас несостоявшаяся гуру марафона желаний полностью раскаялась в содеянном и всесторонне помогает следствию.