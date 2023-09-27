"Игры" с ФНС порой приводят вот и к таким последствиям и штрафам в 40% от общей суммы долга

Валерия Чекалина - дипломированный экономист и по совместительству сверхуспешный отечественный блогер "доуходилась" от налогов до того, что в результате осуществленной в адрес неё налоговой проверки оказалась должна российскому государству 311 млн налоговых сборов. Кроме того в качестве "необязательного бонуса" девушка с бухгалтерским образованием получила на раз-два максимальный штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Согласно решению ИФНС № 43 Чекалина выплатит ещё 124 млн рублей.





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С супругом. Источник фото: gazeta.ru





Информаторы портала Business FM говорят, что окончательное решение о "финализации" штрафа было утверждено налоговой инспекцией 18 сентября. Адвокат по уголовному делу Константин Третьяков подтвердил эту новость. Как заявил юридический работник, супруг Валерии и сама девушка полностью осознали свою вину и готовы на конструктивное сотрудничество и скорейшее возмещение недоимок со своей стороны. С соответствующим ходатайством они уже обратились в СК РФ с просьбой разблокировать банковские счета для погашения задолженности и наложенных штрафов.

Согласно оценкам, общее имущество семьи, состоящей из блогеров, тянет на 2 млрд. рублей.





Лерчек. Источник фото: bfm.ru







Кстати, Лерчек могла рассчитывать на снижение суммы штрафа до 20% при условии, если в ходе разбирательства выяснится, что у них с супругом есть смягчающие обстоятельства, такие как добровольная выплата недоимки и занятие благотворительностью и признание вины, но видимо до самого последнего они надеялись "пропетлять меж судебных жерновов". Почему не удалось снизить сумму штрафа, защитник Третьяков отвечать отказался.

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Валерии Чекалиной и Артему Чекалину вменялось обвинение по ст. 198 УК РФ и ст. 174. 1 УК РФ. Расшифровываются данные статьи, как уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств.