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В Пентагоне царит большое недоумение, а в воздухе недоуменно витает неотвеченный вопрос: с помощью чего и как у России получилось перехватить и сбить 24 различных боевых самолета ВСУ. О подобной атмосфере рассказал отставной разведчик армии США Скотт Риттер в своей беседе с корреспондентом Гарландом Никсоном.

Опуская некие непубличные слова, Риттер задается вопросом, что случилось в небе Украины, что их истребители в количестве двадцати четырех штук оказались в качестве обломков на земле.

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Источник фото: by.tsargrad.tv





По словам бывшего армейского полковника, всё воздушное пространство Украины контролируется радарными установками и системами радиообнаружения со стороны блока НАТО и военных США. Но даже тотальное использование современных средств обнаружения не дает руководству Пентагона выяснить, что же случилось в украинском небе.

А вот у эксперта Риттера есть своя версия ответа на этот вопрос: российская армия обладает одной из самых сложных и успешных систем ПВО в мире, которая может внезапно потребоваться в потенциальной войне скорого будущего. В следствие работы прекрасно скоординированной системы ПВО американские истребители, и не только они, буквально будут "испаряться", уверен экс-полковник.

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Между тем руководитель Минобороны Сергей Шойгу рассказал о неких военных разработках, позволивших сбить за 5 суток не менее 24 самолетов ВСУ.